جدة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم رسمياً فعاليات الدورة الافتتاحية للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف على نادي الجولف ’رويال غرينز‘ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ .وقد اجتذبت البطولة، وهي أول دورة من الجولة الأوروبية تستضيفها المملكة، مشاركة مجموعة من نخبة اللاعبين العالميين، بمن فيهم أربعة من أفضل خمسة لاعبين عالمياً، وثمانية فائزين بأهم الألقاب العالمية، وعشرات اللاعبين المحبوبين لدى الجماهير، لتنطلق منافسات البطولة مع 132 لاعباً في المجمل.وأعلن رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميّان انطلاق المنافسة عبر ضربة جولف رمزية، في حين أدّى الإنجليزي ديفيد هويل الضربة التنافسية الأولى في البطولة، وذلك عند الساعة 7.15 صباحاً حيث سدّد الضربة باستخدام مضرب (3-wood) مسجلاً مسافة تزيد عن 260 ياردة، ليقطع بذلك نحو نصف طول الملعب.وقال هويل، الذي سدّد أول ضربة ’بوجي‘ في الجولة الافتتاحية المكونة من 72 ضربة (ضربتان فوق المعدل): "يغمرني السرور لتسديد هذه الضربة التي أوليتها كل تركيزي، إذ يشرفني أن أكون صاحب الضربة الأولى في البطولة الأولى التي تحتضنها المملكة، وأتطلع قدماً إلى ما ستشهده رياضة الجولف في السعودية مستقبلاً".وأضاف هويل: "أشعر بالسعادة لوجودي على أرض هذا الملعب الرائع والاستفادة من مرافقه المذهلة، وآمل أن نشهد بعض الرياح لتعزيز روح المنافسة. وبمطلق الأحوال، أعتقد بأن هذا يوم عظيم في تاريخ لعبة الجولف والرياضة السعودية".بدوره سدّد السويدي ماركوس كينو، شريك هويل في اللعب، أول ضربة ’بيردي‘ في البطولة مسجلاً ثلاث نقاط في الحفرة الأولى على بعد 361 ياردة ، كما شهد اليوم الأول دخول النيوزيلندي رايان فوكس تاريخ الجولف مع تسديده أولى ضربة ’إيجل‘ في الجولة الأوروبية الأولى على أرض المملكة العربية السعودية، مسجلاً 67 نقطة (3 نقاط تحت المعدل).وقال فوكس معلقاً: " لقد حظيت بأفضل رقمٍ للعوائق، وبعد الضربة الأولى لم يتبقى لي سوى 129 ياردة فقط، بعد تجاوزي الضربة الأولى التي استوجبت توجيهاً حاداً نحو اليسار. ولقد تمكنت من تسديد ضربةٍ ممتازة. وساعدني في ذلك التقدير الدقيق للمسافة الفاصلة، بفضل وجود حمالي حقائب الجولف بالقرب من المضمار، حيث ساعدتني رؤيتهما في تقدير المسافة بشكلٍ دقيق".ومن جانبه حفر الدنماركي يواكيم هانسن اسمه في تاريخ الرياضة السعودية عبر تسليم أول بطاقة نتائج موقعة في بطولة السعودية الدولية للجولف، إذ أتمّ جولته مع 3 نقاط تحت المعدل بعد تسجيل 67 نقطة حققها مع سبع ضربات ’بيردي‘ وأربع ضربات ’بوجي‘.وقال هانسن : إن حضوري اليوم أحد أهم الأحداث في مسيرتي الاحترافية، وأشعر بسرور كبير لخوض المنافسات في مكان يحتضن أحد فعاليات الجولة الأوروبية للمرة الأولى ، وقد أدهشني الملعب الممتاز وظروف اللعب المتميّزة، وآمل أن نعود إلى هنا مراراً وتكراراً" ، كما دخل سعود الشريف تاريخ الرياضة المحلية بصفته أول لاعب جولف شاب هاوٍ من المملكة يكمل 18 حفرة في فعاليات الجولة الأوروبية.وقال سعود الذي سجل 79 نقطة (9 نقاط فوق المعدل) في أولى جولاته الاحترافية: "أنا مسرور جداً لحضوري في هذه الفعالية، ولا يمكن لأي لاعبٍ هاوٍ أن يطمح للمشاركة في حدثٍ أهم من بطولة اليوم. ولا يمكنني إخفاء توتري عند نقطة البداية، وهو الأمر الذي أثر سلباً على أدائي، إلا أنني مسرور جداً لمشاركتي في هذه التجربة، وآمل أن أحقق أداءً أفضل في جولة الغد".وحضر نجم الجولف السعودي عثمان الملّا المنافسات خلال اليوم الأول، ليكون أول لاعب جولف سعودي محترف يتم البطولة في فعالية تندرج ضمن الجولة الأوروبية.وحرص منظمو البطولة عشاق الجولف الى اغتنام الفرصة والمشاركة في هذا الحدث التاريخي، والاستمتاع بالإبداع الرياضي لنخبة من أفضل اللاعبين في العالم.تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en// انتهى //19:31ت م0090