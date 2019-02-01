نجران 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسدشنت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر” بنجران، اليوم، الركن الاستشاري للجمعية، في مجمع رويال سنتر .واشتمل الركن على قسم تعريفي، وأقسام مخصصة للاستشارات وذلك في مجال التربية الخاصة عموماً والنطق والتخاطب، إلى جانب الاستشارات النفسية.وأبانت المدير التنفيذي للفرع، إيمان آل دويس أن هذه الفعالية ستقام بشكل شهري في أماكن مختلفة وسيتم الإعلان عنها مسبقاً، لتحقيق أقصى فائدة للفئات المستهدفة، ومن أولوياتها تقديم كافة الاستشارات من قِبل المتخصصين ، مشيرة إلى أن الركن شهد إقبال عدد كبير من الزوار للحصول على الاستشارات وتقديم النصائح والإرشادات .//انتهى//20:21ت م0097