نيويورك 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسافتتحت الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها، وسط أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية.وارتفع داو جونز 25.64 نقطة، أو 0.10 بالمئة، في بداية جلسة التداول إلى 25025.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 1.78 نقطة، أو 0.07 بالمئة إلى 2702.32 نقطة.وهبط ناسداك 25.37 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 7256.37 نقطة.// انتهى //20:25ت م0099