غزة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأًصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، والاختناق اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام كل يوم جمعة في مناطق عدة شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في غزة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، والبريج وسطه وخان يونس جنوبه، مما أدى إلى إصابة 24 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص، والمئات بالاختناق.// انتهى //20:25ت م0100