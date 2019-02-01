الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستأهل نادي أبها رسمياً إلى الدوري الممتاز لكرة السلة بعد فوزه على نادي الشروق بنتيجة (59/72) في لقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها ،وذلك في اليوم الثاني ضمن "تصفيات الصعود للدوري الممتاز " .وجاء تأهل أبها بعد تصدره التصفيات ، حيث استطاع الفوز على نظيرة النور في اللقاء الأول ، وينتظر غدًا تحديد من يرافقه في لقاء النور والشروق الذي سيقام غدًا السبت ، بينما القاء الثاني الذي يجمع أبها وهجر مجرد تحصيل حاصل بعد أن ضمن الأول تأهله وفقد الثاني فرصه التأهل .وكان القاء الأول الذي أقيم اليوم على نفس الصالة انتهى بفوز النور على هجر 49/55.يذكر أن رئيس الاتحاد السعودي للكرة السلة عبدالرحمن المسعد سيتوج غدًا السبت الفائز في المركز الأول بكأس دوري الدرجة الأولي والميداليات الذهبية .// انتهى //20:50ت م0103