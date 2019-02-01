رياضي / تأهل نادي أبها إلي الدوري الممتاز لكرة السلة
الجمعة 1440/5/26 هـ الموافق 2019/02/01 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس
تأهل نادي أبها رسمياً إلى الدوري الممتاز لكرة السلة بعد فوزه على نادي الشروق بنتيجة (59/72) في لقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها ،وذلك في اليوم الثاني ضمن "تصفيات الصعود للدوري الممتاز " .
وجاء تأهل أبها بعد تصدره التصفيات ، حيث استطاع الفوز على نظيرة النور في اللقاء الأول ، وينتظر غدًا تحديد من يرافقه في لقاء النور والشروق الذي سيقام غدًا السبت ، بينما القاء الثاني الذي يجمع أبها وهجر مجرد تحصيل حاصل بعد أن ضمن الأول تأهله وفقد الثاني فرصه التأهل .
وكان القاء الأول الذي أقيم اليوم على نفس الصالة انتهى بفوز النور على هجر 49/55.
يذكر أن رئيس الاتحاد السعودي للكرة السلة عبدالرحمن المسعد سيتوج غدًا السبت الفائز في المركز الأول بكأس دوري الدرجة الأولي والميداليات الذهبية .
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