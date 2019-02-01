الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستختتم غدًا السبت البطولة المفتوحة الأولى للبراعم لفئة 8، 10، 12 سنة للفردي والزوجي المقامة في 4 مدن هي الرياض وجدة والدمام والأحساء .وفي ملاعب مركز التدريب بمدينة الرياض شهدت منافسات فئة الـ 10 سنوات تأهل كل من محمد الأعور وعدنان البدوي للدور ثمن النهائي كما تأهل كل من عبدالمجيد المطيري وحمود الاومير لذات الدور .وتصدر اللاعب حسين الجارودي المجموعة الثانية لفئة تحت 12 سنة في ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام ، وحل علي العوامي ثانياً وفي المجموعة الأولى لنفس الفئة تصدر اللاعب ايكيني ايدونو المجموعة ، فيما حل عيسى علي في الوصافة وفي فئة 10 سنوات حل حيدر آل فريد أولاً بالمجوعة الثانية ، فيما تصدر اللاعب عبدالرزاق الحنابي المجموعة الأولى .// انتهى //20:52ت م0104