الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستأهل فريقا الأحساء والجوف إلى الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد حلولهما في المركزين الأول والثاني في دورة الصعود التي اختتمت اليوم على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض وأقيمت على مدى يومين .وحصل فريق الأحساء على كأس الدورة بفوزه اليوم بنتيجة 24-19 على نظيره الجوف الذي حل ثانياً ورافقه للدوري الممتاز ، فيما نال فريق المدينة المنورة المركز الثالث ، وحل رابعاً فريق الطائف .// انتهى //20:53ت م0105