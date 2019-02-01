القاهرة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي للعام 2019م والتي يتسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاشر من الشهر الجاري ستركز على عدد من الأولويات الرئيسية التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد وأهمها أجندة 2063.وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم، أن مصر ستعمل على دفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات بالإضافة إلى إطلاق منتدى رفيع المستوى "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة".ولفت البيان إلى أن من أن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي التركيز كذلك على محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تطوير منظومة التصنيع الإفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، والمنظومة الزراعية الإفريقية والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.وأوضحت الخارجية، أن من ضمن الأولويات المصرية أيضاً هي تعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ ودعم التعاون بين الاتحاد الإفريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين والإقليميين والمحليين والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد وتطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.ولفتت الانتباه إلى أن مصر ستعمل كذلك خلال رئاستها على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري من خلال دعم الفعاليات الثقافية والتوسع فيها والتبادل الثقافي وتطوير منظومة الرياضة الأفريقية.// انتهى //20:55ت م0106