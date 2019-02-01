لندن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم وقوف بلاده ودعمها الكامل لموقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو خلال ستة أشهر مالم تفي روسيا بتعهداتها تجاه الاتفاقية.وقال هانت في بيان بهذا الخصوص " نتفق تماماً مع القرار الأمريكي ولدى روسيا الفرصة لاختيار طريق آخر خلال الستة أشهر المقبلة، أما إذا اختارت موسكو الاستمرار في التقليل من شأن النظام الدولي القائم على القانون، فإن بريطانيا وحلفائها سيحملون روسيا وحدها مسؤولية انهيار المعاهدة".// انتهى //20:56ت م0107