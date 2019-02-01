الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأقيمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا بإقامة 3 مباريات جمعت الوطن مع الشعلة، والروضة مع الطائي، والرائد مع اليرموك.وعلى ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الوطن والشعلة، ليعزز الوطن صدارته بـ 28 نقطة، فيما ارتفع رصيد الشلة لـ 10 نقاط في المركز الثامن.وتعادل الروضة أمام ضيفه الطائي بدون أهداف، ليرتفع رصيد الروضة لـ 21 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الطائي لـ 22 نقطة في المركز الرابع ، وحقق الرائد فوزًا على ضيفه اليرموك بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده لـ 13 نقطة في المركز السابع فيما توقف رصيد اليرموك عند 23 نقطة في المركز الثالث.وتختتم منافسات الجولة غدًا السبت بإقامة لقاء وحيد يجمع العمران التاسع بـ 9 نقاط أمام الأنصار السادس بـ 19 نقطة.// انتهى //21:24ت م0111