مكسيكو سيتي 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية تشياباس بجنوب المكسيك اليوم.وأكد مسؤول في خدمات الطوارئ بالولاية أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار جراء الزلزال.من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية " إن مركز الزلزال يقع على عمق 68 كيلومترا قرب ساحل المحيط الهادي وحدود المكسيك مع جواتيمالا".// انتهى //21:29ت م0112