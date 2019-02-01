جدة/ 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسحقق البلجيكي توماس بيترز 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 63 ضربة متقدما بضربتين في اول ايام البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف برعاية SBIA.وكان البلجيكي الفائز في 3 دورات من الجولة الأوروبية حقق 7 ضربات تحت المعدل دون أي ضربة بوجي، حيث قدم أداءً رائعاً على ملاعب نادي الجولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متفوقا على 6 لاعبين ضمن المجموعة المتنافسة.من جانبه قال بيترز: "اتبعت خطة لضرب الكرات إلى جانب الحفرة، وتوفر لدي 10 فرص لضربة بيردي ونجحت في سبعة منها. لا شك بأنه كان يوماً جيداً جداً بالنسبة لي. لقد حرصت على تقديم أداء مثالي وأثق بأن أدائي سيتطور تدريجياً للوصول إلى هدفي في هذه البطولة".وشارك ضمن المجموعة المتنافسة الثنائي الإنجليزي ألفي بلانت وروس فيشر وزوج الجنوب افريقي زاندر لومبارد وجوستين هاردينج والايطالي ريناتو باراتور والاسترالي جاك ماكليود.وبدأ الإنجليزي بلانت والذي يشارك بدعوة من رعاة البطولة جولته بقوة، حيث نجح في تسديد 7 ضربات بيردي في 8 حفر، إلا أنه أخفق في ضربتين في أخر أربع حفر مما أثر على ترتيبه في هذه الجولة القوية.ونجح بطل الماسترز باتريك رييد في تسجيل 3 ضربات تحت المعدل من أصل 67 ضربة، بينما حاول المصنفون الثلاثة الأوائل عالمياً جاستن روز 70 ضربة، وبروكس كويبكا 69 ضربة، وداستن جونسون 68 ضربة مطاردة البلجيكي بيترز في جولتهم الافتتاحية.تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en .// انتهى //21:33ت م0113