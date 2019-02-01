الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة 10 مباريات جمعت الدرعية مع الأخدود، والحجاز مع الساحل، والصقور مع الرياض، والجندل مع الغزوة لحساب المجموعة الأولى.ولحساب المجموعة الثانية التقى وج مع الثقبة، والعربي مع حطين، والحائط مع الخلود، وعرعر مع الوطني، وعفيف مع الدرع، والجبيل مع الشرق.وعلى ملعبه تعادل الدرعية أمام ضيفه الأخدود بنتيجة 1-1، ليرفع الدرعية رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الأخدود لـ 10 نقاط في المركز التاسع ، وحقق الحجاز فوزًا على ضيفه الساحل بنتيجة 2-1، رافعًا رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد الساحل عند 23 نقطة في المركز الرابع.وتغلب الجندل على الغزوه بهدف نظيف رافعًا رصيده لـ 27 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الغزوة عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر ، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الصقور مع الرياض، ليرفع الصقور رصيده لـ 12 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الرياض لـ 9 نقاط في المركز الحادي عشر.ولحساب المجموعة الثانية، حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة مباريات الجولة بين وج والثقبة، ليرفع وج رصيده لـ 21 نقطة في المركز الثالث، فيما عزز الثقبة صدارته بـ 32 نقطة ،وفاز حطين على مضيفه العربي بنتيجة 4-2 رافعًا رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد العربي عند 16 نقطة في المركز الثامن.وتغلب الجبيل على ضيفه الشرق بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده لـ 17 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الشرق عند 16 نقطة في المركز التاسع ، وتغلب عرعر على ضيفه الوطني بنتيجة 3-0 رافعًا رصيده لـ 12 نقطة في المركز العاشر ، فيما توقف رصيد الوطني عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.وفاز الحائط على الخلود بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده لـ 18 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الخلود عند 18 نقطة في المركز الخامس ، وتخطى الدرع مضيفه عفيف بهدف نظيف رافعًا رصيده لـ 20 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد عفيف عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر .// انتهى //21:35ت م0114