واشنطن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسرحّبت وزارة الخارجية الأميركية بإعلان لبنان تشكيل حكومة جديدة، مهنئةً رئيسي الجمهورية والحكومة بهذه المناسبة.وقال بيان صادر من الخارجية الأميركية اليوم " إن الإدارة الأميركية تتطلع إلى الانخراط مع الحكومة الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن وزير الخارجية يتطلع إلى زيارة لبنان".وأشار البيان إلى تطلع الولايات المتحدة إلى كل الأطراف في الحكومة الجديدة الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، والتقيد بالموجبات الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن 1559 و1701.كما رحبت الخارجية الأميركية بجهود القيادات اللبنانية الأخيرة لتفادي التصعيد على الخط الأزرق مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات فعالة وضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي الصعب.وأكدت الخارجية، دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة لبنان واستقلاله وأمنه، مشددة على أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني.// انتهى //21:36ت م0115