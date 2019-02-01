لندن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسرحبت الحكومة البريطانية اليوم بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.وبعث وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت، تهانيه للرئيس اللبناني ميشيل عون ولرئيس الوزراء سعد الحريري بمناسبة تشكيل الحكومة الجيدة.وجدد بيرت التزام بلاده بدعم لبنان لتحقيق الاستقرار والنماء، مبيناً أن الخطوة تعتبر مرحلة مهمة في تاريخ البلاد.// انتهى //21:38ت م0118