الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسواصل فريق العرض صدارته لجدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعد فوزه على نظيره الجبلين بنتيجة 5-2 ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم الصالات بالمجموعة الأولى .وأقيمت اليوم 6 مباريات حيث واصل الاتفاق مطاردته لصدارة المجموعة ورفع رصيده لـ20 نقطة، وذلك عقب فوزه على مصدة بنتيجة 4-3 ، وتفوق الريان على ضيفه فريق العلمين في المجموعة ذاتها بالفوز بستة أهداف مقابل هدف.وفي المجموعة الثانية، احتفظ فريق القادسية بالصدارة برصيد 27 نقطة، بعد فوزه على النهضة بسداسية دون رد ، وتغلب فريق رضوى على نظيره الثقبة بنتيجة 10-9، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما فاز الشعيب على الخالدي بنتيجة 4-2، ليرفع رصيده لـ21 نقطة في المركز الثاني.// انتهى //21:43ت م0119