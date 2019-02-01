رياضي / 6 انتصارات في الجولة التاسعة بالدوري الممتاز للصالات
الجمعة 1440/5/26 هـ الموافق 2019/02/01 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس
واصل فريق العرض صدارته لجدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعد فوزه على نظيره الجبلين بنتيجة 5-2 ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم الصالات بالمجموعة الأولى .
وأقيمت اليوم 6 مباريات حيث واصل الاتفاق مطاردته لصدارة المجموعة ورفع رصيده لـ20 نقطة، وذلك عقب فوزه على مصدة بنتيجة 4-3 ، وتفوق الريان على ضيفه فريق العلمين في المجموعة ذاتها بالفوز بستة أهداف مقابل هدف.
وفي المجموعة الثانية، احتفظ فريق القادسية بالصدارة برصيد 27 نقطة، بعد فوزه على النهضة بسداسية دون رد ، وتغلب فريق رضوى على نظيره الثقبة بنتيجة 10-9، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما فاز الشعيب على الخالدي بنتيجة 4-2، ليرفع رصيده لـ21 نقطة في المركز الثاني.
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