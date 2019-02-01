رياضي / فوز الهلال والأهلي والاتحاد والفتح في دوري البراعم لكرة القدم تحت 13 عامًا
الجمعة 1440/5/26 هـ الموافق 2019/02/01 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس
أقيمت اليوم الجمعة منافسات الجولة العاشرة من دوري البراعم الممتاز لكرة القدم تحت 13 عامًا بإقامة 4 مباريات جمعت الهلال مع الاتفاق، والنصر مع الأهلي، والاتحاد مع القادسية، والفتح مع الشباب.
وعلى ملعبه بالرياض عزز الهلال صدارته لجدول الترتيب بالفوز على ضيفه الاتفاق بنتيجة 3-0 رافعًا رصيده لـ 25 نقطة فيما توقف رصيد الاتفاق عد 10 نقاط في المركز الخامس.
وحقق الأهلي فوزًا على مضيفه النصر بنتيجة 3-0 رافعًا رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثاني ، وله مباراة مؤجلة ، فيما توقف رصيد النصر عند 8 نقاط في المركز السادس.
وتغلب الاتحاد على ضيفه القادسية بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ 17 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد القادسية عند 6 نقاط في المركز السابع ، وتغلب الفتح على ضيفه الشباب بنتيجة 3-0 رافعًا رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثالث - وله مباراة مؤجلة - فيما توقف رصيد الشباب عند 4 نقاط في المركز الثامن.
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21:50ت م
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