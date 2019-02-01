ملهم 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسانطلقت مساء اليوم ، مسابقة مزاين الصقور المخصصة لفئات الحر والجير بيور ( فروخ وقرانيس ) ، " سعوديين - دولية مفتوحة - ، بمشاركة 32 صقراً ، ضمن سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التي ينظمها نادي الصقور السعودي، في ملهم شمال مدينة الرياض، وخصص لها جوائز مالية بلغت 3 ملايين ريال سعودي كجائزة للمسابقة .وفي فئة " الحر فرخ " توج الصقار سلطان فلاح القحطاني بالمركز الأول ، والصقار مبارك لافي المطيري بالمركز الثاني ، فيما توج بالمركز الثالث الصقار سلطان فلاح القحطاني.وفي فئة "الحر قرناس" توج الصقار سلطان فلاح القحطاني بالمركز الأول ، وتوج الصقار عبدالله بن مدعث الدوسري بالمركز الثاني ، فيما توج بالمركز الثالث الصقار سلطان فلاح القحطاني .كما سيتنافس غدًا عدد من الصقارين بالفوز بالمركز الثلاث الأولى في فئة الجير بيور ( فرخ قرناس ) .وتعد مسابقة المزاين إحدى أهم المسابقات التي تحظى باهتمام واسع، ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين، حيث يتم ترشيح الصقر الأجمل من قبل لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة حكام سعوديين ، ووفق معايير ومواصفات محددة تتضمن الجانب الجمالي للصقر بشكل عام، من حيث تناسق الطول واللون ومكونات الجسم بشكل يمنح الصقر الصفة الجمالية التي تميزه عن باقي الصقور من نفس الفئة ، وأجزاء الطير، من الرأس، الأرجل، والمخالب، والمنقار، والعيون، فضلاً عن اللون الخاص بالطير ودقة الريش واصطفافه ، ويضع كل حكم من حكام البطولة، الدرجة التي يراها مناسبةلكل جزء من الطير ، لتكون النتيجة النهائية التي تمنح الصقر الرتبة التي يستحقها.// انتهى //23:38ت م0124