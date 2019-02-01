الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسرعى وكيل الوزارة لشؤون للمطبوعات والبحث العلمي،فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أمس ، سباق الخيل الحادي عشر بميدان الفروسية على كأس وجائزة وزارة الشؤون الإسلامية، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بجدة لعام 1440هـ ، بمشاركة جمعية البر بدار السيد عبدالله عباس شربتلي لرعاية الأيتام .واشتمل السباق على ستة أشواط، جاءت نتائجها كما يلي : الشوط الاول : عربي مستورد من 0-3 سباقات وأكثر مسافة 1400م وفاز بالشوط الجواد ” ذو الفقار ” للمالك يوسف بن موسى شرار الروقي بقيادة الخيال عبدالمطلب عبده .أما الشوط الثاني : انتاج من 1-3 سباقات عمر 4 سنوات وأكثر مسافة 2000م وحقق الفوز " اشراقة هند " لإسطبل الجياد الذهبية بقيادة الخيال احمد الأزهري .الشوط الثالث كان لخيول إنتاج مفتوح عمر 4 سنوات وأكثر مسافة 2000م والفائز الجواد ” بندر ” لأبناء خالد بن عبدالله المخلفي بقيادة الخيال اليكسس مورينو .الشوط الرابع : إنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات فقط مواليد 2016م مسافة 1400م والفائز الفرس ” دلماء ” لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي بقيادة الخيال محمد الجريسي .الشوط الخامس : إنتاج لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر مسافة 2000م والفائز بهذا الشوط الجواد ” ثقافات ” لإسطبل الجياد الذهبية بقيادة الخيال عبدالله المساعد .كما قررت لجنة السباق والتحكيم بإعادة الشوط السادس بسبب تأخر فتح أبواب جهاز الانطلاق لبعض الجياد.في نهاية الحفل قام الشيخ الحمدان ومدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن طلال المهلهل والابناء من جمعية البر بتسليم الصور التذكارية للأشواط والتقاط صورة جماعية احتفاءً بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادمع ملاك ومدربي الخيل ومحبي رياضة الفروسية .حضور السباق عدد كبير من محبي رياضة سباق الخيل .// انتهى //23:38ت م0125