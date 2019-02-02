نيويورك 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم على تباين .وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 64.22 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 25063.89 نقطة، كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 2.43 نقطة، أو 0.09 بالمئة، ليغلق عند 2706.53 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 17.87 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 7263.87 نقطة.// انتهى //00:32ت م0126