القاهرة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسقام مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية وخطيب مسجد العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أسامة الأزهري، بزيارة اليوم لجناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي.وأشاد الدكتور الأزهري بالجناح، مؤكداً أنه كعادته يجذب زائري معرض الكتاب لتنوع الجهات المشاركة به ولما يقدمه من نتاج علمي وإرث ثقافي عن المملكة إضافة إلى المعروضات التي تجذب كل رواد المعرض، وأن مصر والمملكة صمام أمان الأمة العربية والإسلامية؛ فمصر بلد الأزهر والمملكة أرض الحرمين الشريفين؛ وتضافر جهود البلدين حصن أمان للأمة بأكملها.وتفقد الدكتور الأزهري خلال جولته بالجناح بصحبة الملحق الثقافي السعودي الدكتور خالد بن عبد الله النامي، ركن السلام عليك أيها النبي، مستمعًا إلى شرح عن الجديد بالمشروع والإصدارات المتعددة له.كما شارك الأزهري في حياكة كسوة الكعبة المشرفة المعروضة بركن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وتعرف على بعض الأروقة المشاركة في الجناح.// انتهى //01:07ت م0128