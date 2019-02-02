نيودلهي 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسلقي طيّاران عسكريّان هنديّان مصرعهما اليوم، إثر تحطّم طائرتهما بعد دقائق من إقلاعها في جنوب الهند.وقالت وزارة الدفاع الهنديّة في بيان "أصيب الطيّاران بإصابات قاتلة، التحقيق جارٍ في سبب الحادث".وكانت الطائرة المقاتلة من طراز ميراج 2000 الفرنسيّة الصنع ذات المحرّك الواحد، تُجري رحلة تجريبيّة في مدينة بنغالور في جنوب الهند.ولم يُصب أحد من الذين كانوا موجودين على الأرض نتيجة للحادث.// انتهى //02:27ت م0131