جنيف 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مهنئًا رئيس الوزراء سعد الحريري والقيادة السياسية في لبنان.وأعرب غوتيريش، في بيان، عن تطلعه للعمل عن كثب مع الحكومة الجديدة لمواصلة معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية العاجلة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عقد العام الماضي.وجدد الأمين العام التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم تعزيز لبنان لسيادته واستقراره واستقلاله السياسي، بما يتوافق مع اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والتطبيق الفعال لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي ما تزال أساسية لاستقرار لبنان والمنطقة.// انتهى //02:56ت م0132