مانيلا 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسارتفعت حصيلة قتلى الهجومين اللذين وقعا على كنيسة في جزيرة جولو بمقاطعة سولو جنوب الفلبين، إلى 22 قتيلًا.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية الكولونيل جيري بيسانا، اليوم، "إن الجيش أحصى 22 حالة وفاة من بينهم ستة جنود، وأحد أفراد خفر السواحل و15 مدنيًا"، مضيفا أن امرأة من بين ضحايا الانفجار توفيت أمس الخميس في مستشفى بمدينة زامبوانجا حيث كانت تتلقي العلاج هناك.وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 101 حالة، من بينهم 14 جنديًا واثنان من أفراد خفر السواحل و85 مدنيًا.وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مصرع 18 شخصًا في الهجومين الإرهابيين الذين وقعا يوم الأحد الماضي.// انتهى //03:24ت م0133