شيكاغو 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسبدأت موجة صقيع تصحبها رياح شديدة البرودة مصدرها القطب الشمالي وأودت بأكثر من 20 شخصًا في الولايات المتّحدة، الانحسار اليوم، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسيّة.ويتوقّع خبراء الأرصاد درجات حرارة ربيعيّة في نهاية هذا الأسبوع.وضربت "كتلة هواء قطبيّة غير مسبوقة" السّهول الشماليّة ومنطقة البحيرات الكبرى وأعالي مناطق وسط غرب الولايات المتّحدة، ما أدّى إلى درجات متدنّية جداً راوحت بين 34 و51 درجة مئويّة تحت الصفر.وغطّى الجليد نهراً يجري في وسط شيكاغو، ونصف مساحة البحيرات الكبرى، فيما تجمّدت مياه شلالات نياغرا الشهيرة.وقال مركز الأرصاد الجوّية الوطني إنّ درجات الحرارة "واصلت الانخفاض" الجمعة.// انتهى //04:39ت م0134