الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :سعود بن نايف يطلق الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان.. اليومأمير الجوف يطلع على سير الأداء في مستشفى طبرجل ويزور المرضىأمير مكة بالنيابة يطلع على ملامح تنظيم هيئات المناطق والمدننائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد أحمد بركات الحاتميخطيب الحرم المكي: واجب المسلم أن يعكس سماحــة الإســلام وشـموليته لـغير المــسلمينإمام المسجد النبوي: أعظم النعم البصيرة في الدينشؤون الحرمين تطلق مبادرة «الهدية الشتائية» للزائر والمعتمروصول 3 ملايين معتمر.. وإصدار 3.4 مليون تأشيرةالمركز العالمي للحوار يرسخ التسامح في 35 ولاية أمريكية«مسك الخيرية» تنظم كأس العالم لريادة الأعمال«مسام» ينتزع 7183 لغماً حوثياً في اليمنالسعودية والإمارات واليمن: لا هدنة دون الضغط على الحوثيينالجيش اليمني يؤمن عدداً من المواقع المحررة من قبضة الانقلابيين بالجوف اليمنيةعدوان حوثي جديد يدمي «اتفاق ستوكهولم»البشير: ملتزمون بالحوار والسودان سيهزم المؤامرةالأحواز تغرق.. والنظام يتركها لمصيرهاأستراليا تقر باحتمال مصرع مدنيين في غارة بالموصل قبل عامينموسكو تندد بانسحاب واشنطن من المعاهدة النوويةالقضاء الفرنسي يسمح للشرطة باستخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرينالأمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانيةبومبيو وغريفيث يثمنان إطلاق التحالف أسرى الحوثيين«الشيوخ الأمريكي»: الانسحاب من سورية يقوض مكافحة الإرهاب// يتبع //06:21ت م0003