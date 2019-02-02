عام / الصحف السعودية
السبت 1440/5/27 هـ الموافق 2019/02/02 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
سعود بن نايف يطلق الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان.. اليوم
أمير الجوف يطلع على سير الأداء في مستشفى طبرجل ويزور المرضى
أمير مكة بالنيابة يطلع على ملامح تنظيم هيئات المناطق والمدن
نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد أحمد بركات الحاتمي
خطيب الحرم المكي: واجب المسلم أن يعكس سماحــة الإســلام وشـموليته لـغير المــسلمين
إمام المسجد النبوي: أعظم النعم البصيرة في الدين
شؤون الحرمين تطلق مبادرة «الهدية الشتائية» للزائر والمعتمر
وصول 3 ملايين معتمر.. وإصدار 3.4 مليون تأشيرة
المركز العالمي للحوار يرسخ التسامح في 35 ولاية أمريكية
«مسك الخيرية» تنظم كأس العالم لريادة الأعمال
«مسام» ينتزع 7183 لغماً حوثياً في اليمن
السعودية والإمارات واليمن: لا هدنة دون الضغط على الحوثيين
الجيش اليمني يؤمن عدداً من المواقع المحررة من قبضة الانقلابيين بالجوف اليمنية
عدوان حوثي جديد يدمي «اتفاق ستوكهولم»
البشير: ملتزمون بالحوار والسودان سيهزم المؤامرة
الأحواز تغرق.. والنظام يتركها لمصيرها
أستراليا تقر باحتمال مصرع مدنيين في غارة بالموصل قبل عامين
موسكو تندد بانسحاب واشنطن من المعاهدة النووية
القضاء الفرنسي يسمح للشرطة باستخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين
الأمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية
بومبيو وغريفيث يثمنان إطلاق التحالف أسرى الحوثيين
«الشيوخ الأمريكي»: الانسحاب من سورية يقوض مكافحة الإرهاب
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