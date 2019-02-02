ريو دي جانيرو 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرقي البرازيل إلى 115 قتيلًا و248 مفقودًا.وقال المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو :" إنّ هناك حاليًا 248 مفقودًا، 115 قتيلاً"، لافتاً إلى أنّه تمّ التعرّف إلى 71 جثة.وكانت السلطات البرازيلية أعلنت الخميس عن ارتفاع حصيلة الكارثة إلى 110 قتلى، فضلاً عن 238 مفقودًا.// انتهى //06:41ت م0007