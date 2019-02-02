عام / ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد في البرازيل إلى 115 قتيلًا
السبت 1440/5/27 هـ الموافق 2019/02/02 م واس
ريو دي جانيرو 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرقي البرازيل إلى 115 قتيلًا و248 مفقودًا.
وقال المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو :" إنّ هناك حاليًا 248 مفقودًا، 115 قتيلاً"، لافتاً إلى أنّه تمّ التعرّف إلى 71 جثة.
وكانت السلطات البرازيلية أعلنت الخميس عن ارتفاع حصيلة الكارثة إلى 110 قتلى، فضلاً عن 238 مفقودًا.
// انتهى //
06:41ت م
0007