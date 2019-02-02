طرابلس 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ ألحق الجيش الليبي العصابات المرتزقة خسائر فادحة خلال المواجهات في بلدة غدوة جنوب سبها، مبينة استشهاد ثلاث من عناصره، ومقتل أكثر من 20 عنصر من المرتزقة وأسر العشرات.وأشارت إلى مناقشة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، مع عدد من المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، سبل التعاون المشترك وإمكانية إقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية إضافة إلى تقديم المساعدة للبلدية في المجالات الإنسانية المختلفة خاصة معدات كشف الألغام والأدوية.وتطرقت الصحف إلى وصول السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي، إلى طرابلس لرئاسة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الليبية خلفًا للسفير جوزيبي بيروني.ونقلت إعلان الشركة العامة للكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي عن أربع عشرة منطقة، في الجنوب الليبي؛ نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الممتدة بين غدوة وتراغن، وإظلام المنطقة الشرقية بسبب عطل في محطات بنغازي وجارٍ العمل على عودة المحطات للعمل.وعرجت الصحف على لقاء رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، مع عمداء البلديات في المنطقة الغربية، ومناقشة التحضيرات للملتقى الوطني الجامع.// انتهى //07:00ت م0009