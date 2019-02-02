إسلام آباد 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توقيع باكستان وسلطنة عمان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون في مختلف المجالات.وأخبرت عن تعزيز باكستان قدراتها الدفاعية للتصدي لأي هجوم مفاجئ عبر الحدود يستهدف أرصدتها الاستراتيجية.واهتمت بتعهد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية بمواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء على آخر عنصر إرهابي في البلاد.وعرجت على رفض باكستان تحفظات الهند بشأن اتصالاتها مع زعماء مؤتمر الحرية في إقليم كشمير.وأشارت إلى سيطرة الشلل على المناطق الشمالية من باكستان بعد تساقط الثلوج مجددًا وهبوط درجة الحرارة إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر.وتطرقت إلى تخطيط الحكومة الباكستانية لتحسين آلية جمع الضرائب لدعم الاقتصاد الوطني.وتابعت تطورات الوضع الأمني في إقليم كشمير، حيث قتل كشميريان باشتباكات مع القوات الهندية.وفي الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اتفاقية الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا.وأخبرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا ضحية لموجة البرد القارس التي تشهدها مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //07:54ت م0010