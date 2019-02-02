القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة.ونشرت في الإطار ذاته، إعلان مسؤول أمريكي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.وأشارت صحف السبت إلى الجولة الجديدة من اجتماعات أستانا حول الأزمة السورية التي ستنطق الأسبوع المقبل.وتناقلت تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه على سحب جنوده من سوريا وأفغانستان بعد القضاء على الإرهاب.وأنبأت الصحف عن مقتل 3 جنود ليبيين في مواجهات مع قوات مرتزقة تشادية في غدوة جنوب مدينة سبها.وتحدثت عن الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة الاشتباكات التي اندلعت بين قبائل حجور وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية كشر بمحافظة حجة.وسلطت صحف مصر في متفرقات أخرى، الضوء على الترحيب العربي والدولي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.// انتهى //10:15ت م0012