رام الله 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأشارت الصحف إلى ما أعرب عنه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، عن أمله أن يتم الانتهاء من المشاورات حول مشاركة الفصائل في الحكومة المرتقبة قبل نهاية الأسبوع المقبل لتبدأ بعد ذلك عملية اقتراح الأسماء المشاركة في الحكومة.وتحدثت عن توقف المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية من أمس الجمعة وذلك بناء على طلب فلسطيني لتجنب التعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب، وفقا لما كان أعلنه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأربعاء.// انتهى //10:17ت م0013