نجران 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أول أمس، برنامجاً لعدد من أيتام جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران، حيث كان في استقبالهم عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي، ووكيل العمادة للأنشطة الطلابية الدكتور متعب مشرقي، وعدد من موظفي الجامعة.وجرى خلال الزيارة التعريف بمنجزات الجامعة، وزيارة عيادة لطب الأسنان والتعرف على مرافقها، كما اشتمل البرنامج على فقرة لوحدة التطوع بهيئة الهلال الأحمر، تم تعريفهم بكيفية انقاذ المصابين، وأهمية هذا الجهاز في التدخل السريع في الحوادث، إلى جانب تنظيم بعض المسابقات الثقافية والرياضية لهم.// انتهى //11:28ت م0026