الخرطوم 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم, إجراء الرئيس السوداني عمر البشير أمس اتصالاً هاتفياً بنظيره رئيس جمهورية افريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا، تركز حول المفاوضات الجارية لإحلال السلام في جمهوريةافريقيا الوسطى التي تستضيفها الخرطوم حاليا.ونقلت عن رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في (دارفور) جيرمايا ماما بولو قوله، إن تركيزه منصب حاليًا على تنشيط الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الإقليم لتسريع التوصل إلى اتفاق سلام.وعرجت على مواصلة الجيش اليمني تقدمه في مديرية - خب الشعف- بمحافظة الجوف، وسط معارك ضارية تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.ولفتت الانتباه إلى تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية أمس إصابة 32 متظاهراً بقمع قوات الاحتلال للمواطنين المشاركين في الجمعة الـ45 على التوالي على طول الحدود شرق قطاع غزة.ونشرت صحف السودان إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس، أنها ستنسحب رسمياً من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا أثناء الحرب الباردة، بحجة انتهاك موسكو لبنود وتفاصيل تلك المعاهدة.// انتهى //11:41ت م0027