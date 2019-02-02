جدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسكشفت اللجنة الإشرافية لجائزة جدة للإبداع ١٤٤٠هـ عن آخر أرقام المتقدمين للجائزة بمجالاتها الستة والزوار للموقع الالكتروني, حيث بلغ عدد زوار الموقع 46140 زائراً، بينما زار صفحة التسجيل 7246 زائراً.ويأتي ذلك تزامنا مع الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للجائزة للحفل الختامي وإعلان وتتويج الفائزين في ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٠هـ.وعن أرقام المبادرات طبقا لمجالات الجائزة الستة بينت اللجنة أن الموقع الالكتروني للجائزة استقبل 16 مبادرة في مجال القدوة في الحج والعمرة و 8 مبادرات في الابداع الأمني و 39 مبادرة في الإبداع الحكومي، فيما استقبل موقع الجائزة 188 مبادرة للأفراد و 40 مبادرة اجتماعية لا ربحية و 8 أخرى اجتماعية ربحية.يذكر أن الجائزة تحظى برعاية ودعم ومتابعة سمو محافظ جدة وتحت شعار "كيف نكون قدوة" وتهدف إلى تحفيز المبدعين وتبنّي مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي فيما يقوم 18 محكما من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرة العلمية والمعرفة في مجال التحكيم لاختيار أفضل المبادرات بعد التقييم والفرز.// انتهى //12:03ت م0031