عمّان 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى تونس حيث سيجري خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.وسلطت الضوء على إصابه عشرات الفلسطينيين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.واهتمت بوقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جميع المقدمة مساعداتها للفسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.ونشرت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى "آي أن أف" المبرمة مع روسيا أثناء الحرب الباردة.// انتهى //12:06ت م0032