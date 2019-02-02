عام / قوات الجيش المصري تقضي على خلية إرهابية غرب البلاد
السبت 1440/5/27 هـ الموافق 2019/02/02 م واس
القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
تمكن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد .
وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أن القوات الجوية استهدفت البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، مما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.
وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودهما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.
// انتهى //
12:18ت م
0034