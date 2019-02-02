تونس 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم باللقاء الذي جمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, بالعاصمة التونسية أمس, بمستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية ورئيس دائرة شؤون المغتربين الفلسطيني نبيل شعث , ونقلت في السياق تأكيد الرئيس التونسي أن القضية الفلسطينية ستكون في صدارة اهتمامات القمة العربية أواخر شهر مارس القادم بتونس.وتطرقت الصحف إلى أنباء حول نية الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا لحين الحصول على مزيد من الدعم من الإطراف المتناحرة ,مشيرة إلى أن الانتخابات كانت مقررة في العاشر من ديسمبر الماضي وتم تأجيلها بسبب الانقسامات وتصاعد وتيرة العنف في العاصمة طرابلس .فلسطينيا ركزت صحف تونس على المواجهات التي شهدها قطاع غزة أمس بين محتجين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت تجرى فيه مباحثات بين مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ووفد مصري وقيادات من حماس لبحث الأوضاع في المنطقة.ونقلت اليوميات التونسية ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة احمد أبو الغيط بتشكيل الحكومة اللبنانية ,منوها بنجاح رئيس الوزراء سعد الحريري في إدارة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.وضمن تقارير متفرقة أوردت تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبابكوف أمس انه يستحيل على واشنطن ضمان أمنها إلا عن طريق الاتفاقات مع موسكو , معربا عن قلقه من احتمال انسحاب واشنطن من أهم معاهدات ضبط الأسلحة , واقتراح المعارض الفينيزويلي خوان جوايدو خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية .// انتهى //12:34ت م0036