ثقافي / "صيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة الذكية" دورة تدريبية بنجران غداً
السبت 1440/5/27 هـ الموافق 2019/02/02 م واس
نجران 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران غداً، دورة تدريبية لصيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة الذكية، وذلك بمقر الغرفة بالمنطقة.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين على مكونات الجوالات والأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وطريقة فكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، إضافةً إلى احتراف برمجة الجوالات والأجهزة الذكية بأنواعها.
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12:37ت م
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