نجران 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران غداً، دورة تدريبية لصيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة الذكية، وذلك بمقر الغرفة بالمنطقة.ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين على مكونات الجوالات والأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وطريقة فكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، إضافةً إلى احتراف برمجة الجوالات والأجهزة الذكية بأنواعها.// انتهى //12:37ت م0037