خوجياني/ننكرهار 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسقُتل خمسة مسلحين على الأقل من حركة طالبان وجماعة "داعش خرسان" خلال عمليات قصف جوي منفصلة لقوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان.وأوضح فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في بيان أن قوات التحالف نفذت غارات جوية بمنطقة خوجياني صباح اليوم مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان, فيما نفذت قصف جوي آخر خلال الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بمنطقة خوجياني اليوم، قُتل خلالها مسلحان اثنان من جماعة "داعش خرسان".// انتهى //13:09ت م0042