عام / أمانة الشرقية تدعو المتقدمين للوظائف الهندسية للدخول على بوابتها الإلكترونية للتأكد من مواعيد الاختبارات
السبت 1440/5/27 هـ الموافق 2019/02/02 م واس
الدمام 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
دعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المتقدمين لمراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم السبت الموافق 04 / 06 / 1440هـ.
وذلك للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية المحددة، التي تم الإعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات "مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية ) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات"، وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.
// انتهى //
13:24ت م
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