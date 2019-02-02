بريدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة, رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل العتيبي وأعضاء المنظمة, بحضور مدير فرع المنظمة بالمنطقة ماجد العتيبي، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات ذات الصلة بالسلام والتنمية, وأهداف ورسالة المنظمة وخططها في إنشاء المشاريع الاقتصادية والتوعوية، ومساعدة المؤسسات والجمعيات والشركات في عدد من المجالات التي تخدم أهداف السلام والتنمية للإنسان.واستعرضت الدكتورة مشاعل العتيبي لسموه تنفيذ المنظمة لمبادرة "نخلة السلام في بلد السلام"، والمقدمة بمبادرة من سمو أمير منطقة القصيم عبر غرس النخلة في جميع دول العالم "رمزاً للسلام والنماء"، من خلال مشروع يتم التركيز من خلاله على توظيف رؤية المملكة 2030، ورسالتها السامية التي تدعوا إلى التسامح ونشر السلام بين أفراد المجتمع وفي جميع دول العالم تحت شعار "بلد السلام وبلد الإسلام", إضافةً إلى استعراضها لمشروع ملتقى أطفال السلام الدولي، الذي ستتم إقامته خلال الأشهر القادمة بمنطقة القصيم، بمشاركة عدد من الشركات والجمعيات والمنظمات الدولية، إضافةً إلى إقامة الدورات التوعوية من خلاله لتعزيز دور السلام والحكمة ونشرها في المنشآت الحكومية والأهلية, مقدمةً شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه الدائم ودعمه للمنظمة وبرامجها, مؤكدةً على أن المنظمة ستواصل عملها لنشر ثقافة السلم بين أفراد المجتمع بمشاركة أعضاءها والذين هم نخبة من أصحاب السمو الأمراء والأدباء والمفكرين وحملة الدكتوراه والمهندسين من أبناء المملكة، الذين يساهمون وبشكل فعال في نشر ثقافة السلم والسلام بين أفراد المجتمع في أنحاء العالم كافة.وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن سعادته بالجهود التي تبذلها المنظمة من خلال رسائل نشر ثقافة السلم، مشيراً سموه إلى أن من أهم الأهداف المنشودة للسلم هو تعزيز روح التآخي بين الشعوب وجميع أفراد المجتمع عبر برامج التنمية وغيرها من البرامج التوعوية, مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة العمل على غرس القيم النبيلة لما لها من دور مهم في تنمية الإنسان وترسيخ مفاهيم السلم بين الأمم, مقدماً شكره على الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرة "نخلة السلام في بلد السلام" ومشروع ملتقى أطفال السلام, سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وأن يبارك بالجهود المبذولة.// انتهى //13:33ت م0047