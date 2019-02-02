جدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسزار وفد من جامعة الملك عبدالعزيز برئاسة وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان، مقر ميناء جدة الإسلامي، بهدف بحث سبل مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات ميناء جدة الإسلامي.واطّلع الوفد الزائر الذي كان في استقباله مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي، على سير العمل داخل مرافق الميناء ومحطاته، باعتباره أكبر موانئ المملكة في استقبال الواردات، مطلعين عن قرب على احتياجات الميناء والشركات العاملة به والتخصصات والمهارات العملية المطلوب توفرها للعمل في الميناء، إضافةً إلى معرفة وظائف المستقبل التي يحتاج إليها القطاع البحري وقطاع الموانئ، سعياً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.كما التقى الوف خلال الزيارة بالعديد من خريجي الجامعة العاملين في ميناء جدة الإسلامي.وأعد مدير عام ميناء جدة الإسلامي جامعة الملك عبدالعزيز بالشريك الاستراتيجي والمهم لميناء جدة الاسلامي لإعداد الكوادر الوطنية، مؤكداً أن الزيارة تأتي للتباحث معهم كجزء من الأهداف الاستراتيجية لمركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بوكالة الجامعة للتطوير لربط الكليات العلمية مع أرباب العمل واستشراف المهن.// انتهى //13:35ت م0049