جدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطالبات، لقاءً تعريفياً لطالبات المرحلة الثانوية العامة، بهدف تهيئتهن للحياة الجامعية وتزويدهن بالمهارات والخبرات العلمية والعملية، التي تمدهن بفرص النجاح عند التحاقهن بالتخصصات الأكاديمية.واشتمل البرنامج التعريفي الذي استمر خمسة أيام وأستضاف ٩٥٠ طالبة يمثلن ٣٩ مدرسة ثانوية، على الالتقاء بمديرة القبول في عمادة القبول والتسجيل، تناولت خلالها آلية القبول بالجامعة، وأجابت على استفسارات الطالبات المختلفة، إضافةً لتعريفهم بالخدمات المقدمة من عمادة شؤون الطلاب، وكذلك التعريف بالأنشطة الجامعية والأندية الموجودة بالعمادة.يأتي تنظيم هذا اللقاء من منطلق حرص العمادة على تعريف طالبات الثانوية العامة بالجامعة وتهيئتهن للمرحلة الجامعية، التي تعـد خطوة أولى ومرحلة جديدة في حياة الطالبة.// انتهى //13:39ت م0050