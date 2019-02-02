وادي الدواسر 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأعلنت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمحافظة على البيئة وحمايتها وانمائها، التي تستمر حتى منتصف شهر فبراير الحالي، وتأتي ضمن البرامج التي تنفذها كشافة الإدارة لتفعيل المرحلة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار " بيئتي مسؤوليتي" .وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم أنه قد تم رصد جوائز مالية وعينية للمسابقة التي تًقيمها الإدارة بهدف تشجيع الكشافة والأشبال المهتمين بمجال التصوير على تصوير وتوثيق جميع مظاهر البيئة والاهتمام بها، مُشيراً إلى أن المسابقة تضمنت العديد من الشروط، من أبرزها أن تكون الصور من بيئة المحافظة وأصلية وحديثة ومن تصوير الكشاف أو الشبل ولم يسبق أن تقدم بها في مسابقة أخرى، والاهتمام بالمكونات الطبيعية الحية في المحافظة.// انتهى //13:44ت م0051