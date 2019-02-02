عيون الجواء 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسجسد مهرجان القرية التراثية بمحافظة عيون الجواء المعنى الحقيقي "للضيافة" العربية الأصيلة، والحرص على تقديم ما يحتاجه الضيف من مشرب ومأكل، حيث يقدم للزوار وجبات يومية، وذلك بمقر القرية التراثية بالمحافظة.وبين المشرف العام على مهرجان القرية التراثية بعيون الجواء أحمد الصقري، أن واجب الضيافة الذي يتم تقديمه باستمرار للزوار هو أحد البرامج المفعلة, ضمن مناشط المهرجان باعتبارها تعكس الطبيعة الاجتماعية التي تعيشها البيئات المحلية في المناطق الريفية والقروية, ليظهر لجميع الزوار أحد أوجه الأنماط السلوكية السعودية، التي جرى توظيفها بطريقة تسويقية احترافية، يتم من خلالها خلق الأجواء الممتعة والجاذبة لمثل تلك التجمعات السياحية, مشيدًا بدعم هيئة السياحة والتراث الوطني في تقديم كل ما فيه جديد ومميز يلبي رغبات وتطلعات الزوار.// انتهى //14:41ت م0057