الخليل 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات جيش الاحتلال اليوم، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد خضر العمور في قرية التواني شرق بلدة يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب أحمد مازن حرب على حاجز نصبته قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل.وفي السياق ذاته، داهمت قوات جيش الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل ونصبت حاجزًا بمحاذاة مسجد علي بكاء وسط المدينة، وآخر على مفرق الصاحب، كما نصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالًا، واوقفت مركبات الأهالي وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.// انتهى //15:50ت م0062