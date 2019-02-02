ظهران الجنوب 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسصادرت بلدية الامواه خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها اليوم على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم, كمية من المواد منتهية الصلاحية.وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة ", للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية, وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.// انتهى //16:02ت م0063