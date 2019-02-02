الدوادمي 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسيدشن محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين الثلاثاء القادم، المعرض الفني التوعوي بذوي الإعاقة "لوحة من حياتي" الذي ينظمه فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمحافظة, بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالدوادمي.وأوضح مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالدوادمي أحمد الدحيم أن المعرض يأتي للتعريف بذوي الإعاقة وتسليط الضوء على هذه الفئة الغالية على قلوبنا ومسؤولية المجتمع تجاههم من خلال الفنالتشكيلي، كما يشارك في المعرض عدة فنانين وفنانات تشكيلين من أبناء المحافظة بأعمال فنية, حيث تخضع جميع الأعمال المشاركة إلى تقييم من قبل لجنة فنية لتحديد الأعمال الفائزة بجائزة محافظة الدوادمي.// انتهى //16:02ت م0064