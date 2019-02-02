الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسحقق فريق أبها بطولة المملكة للتايكوندو للكبار في منافسات بطولة المملكة المفتوحة للأوزان الأولمبية للشباب والأولى التي أقيمت بنادي الوحدة بمكة المكرمة.وحلت مدرسة الانتصار ثانياً ونادي الجبيل ثالثاً ومدرسة جدة رابعاً ونال نادي حراء كأس الفريق المثالي وحقق لاعب مدرسة الانتصار فاروق تركمان جائزة أفضل لاعب.وعلى صعيد درجة الشباب حقق فريق ذات الصواري من محافظة جدة اللقب وحل الشباب ثانياً والهلال ثالثاً والفرع رابعاً وتوشح فريق الانتصار كأس الفريق المثالي ولاعب ذات الصواري عبدالكريم المشوخي جائزة أفضل لاعب.وتوج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو رئيس لجنة المدربين محمد نوح قاضي الذي بدوره عقد اجتماعاً مع مدربي الفرق لأخذ مقترحاتهم ومتطلباتهم للرفع بها للمجلس.// انتهى //16:02ت م0065