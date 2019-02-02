محايل 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساختتمت أمس, مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير, ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي "صدر الكرامة", حيث استمر المعرض لمدة 12 يوماً.وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الهيئة محمد الشهري أن المشاركة كانت بمعرض توعوي وتثقيفي وتطوعي منذ ابتداء الفعالية حتى اختتامها، بتواجد فرق إسعافية، واستفاد من هذا المعرض ما يقارب 2683 مستفيداً ومستفيدة تلقو التثقيف حول الحالات الإسعافية الطبية الطارئة.وأضاف الشهري أن الفرق المتواجدة في الفعالية تعاملت مع 53 حالة، 46 منها عولجت بالموقع و 7 حالات جرى نقلها لمستشفى محايل العام, حيث تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة في كل فعالية تقيمها المنطقة.// انتهى //17:02ت م0069